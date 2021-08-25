Генпрокуратура удовлетворила просьбу российских коллег о выдаче обвиняемого в финансировании терроризма 

25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральная прокуратура Беларуси удовлетворила просьбу Генеральной прокуратуры России о выдаче мужчины 1990 года рождения для привлечения к уголовной ответственности за финансирование терроризма, сообщает БЕЛТА со ссылкой на международно-правовое управление надзорного ведомства.





Такое решение принято на основании Конвенции государств - участников СНГ о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года.





Уголовное дело в отношении фигуранта расследовало управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан.





По материалам дела, обвиняемый, ранее судимый за участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, в сентябре 2018 года в Хасавюрте передал своему знакомому деньги, которые предполагалось перевести международной террористической организации "Исламское государство" для приобретения оружия и обмундирования, необходимых ее организованным группам и незаконным вооруженным формированиям.





Поскольку обвиняемый скрылся от органа уголовного преследования, его объявили в розыск и избрали в отношении его меру пресечения в виде заключения под стражу.





Сотрудники Гомельского РОВД задержали мужчину на территории Беларуси, а прокуратура Гомельского района применила к нему меру пресечения в виде заключения под стражу.





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После вступления решения Генеральной прокуратуры Беларуси о выдаче обвиняемого в силу он был передан представителям правоохранительных органов Российской Федерации.-0-