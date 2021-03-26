Генпрокуратура: в суды направлено 109 дел о насилии либо угрозе сотрудникам ОВД и их близким

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В суды направлено 109 уголовных дел о насилии либо угрозе его применения к сотрудникам ОВД и их близким, сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности Генеральной прокуратуры.

"На текущий момент в суд передано 109 таких уголовных дел в отношении 147 лиц", - отметили в надзорном ведомстве.

Осуждено свыше 100 человек, из них 67 - к лишению свободы, 33 - ограничению свободы, в том числе с направлением в исправительные учреждения открытого типа.

В частности, в период с 9 по 10 августа 2020 года, вечером и ночью, трое жителей Жлобина на центральных улицах города в ходе несанкционированных массовых мероприятий били ногами и руками по защитному обмундированию и щитам сотрудников ОВД, а также бросали в них камни. А нетрезвый 33-летний житель Пуховичского района ночью 1 января 2021 года вблизи одного из ресторанов, желая воспрепятствовать законной деятельности сотрудника Пуховичского РОВД, который пресекал административное правонарушение, ударил правоохранителя кулаком в лицо.

Прокуратура напоминает гражданам о строгой ответственности за насилие к сотрудникам органов внутренних дел: они являются представителями власти, находятся под особой защитой государства и призваны поддерживать правопорядок в обществе.-0-