Генпрокуратура возбудила уголовное дело о клевете относительно обстоятельств смерти женщины в Молодечно

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральная прокуратура по факту размещения информации на одном из чатов Telegram-канала возбудила уголовное дело о клевете, сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности надзорного ведомства.

"По материалам дела, неустановленное лицо 16 марта 2021 года в сети Интернет распространило заведомо ложные измышления об обстоятельствах смерти женщины в кардиологическом отделении Молодечненской центральной районной больницы, которую в тот день с рабочим визитом посещал глава государства", - сообщили в Генпрокуратуре.

Родственники и медицинские работники, возмущенные искажением фактов и их тиражированием, обратились в правоохранительные органы с просьбами разобраться в случившемся и дать правовую оценку циничному поступку.

Для организации предварительного расследования уголовное дело направлено в Следственный комитет.-0-