Генпрокуратура возбудила уголовное дело о надругательстве над госфлагом Беларуси

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генпрокуратура возбудила уголовное дело о надругательстве над Государственным флагом Беларуси, сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности Генеральной прокуратуры.

Отмечается, что в ходе ежедневного мониторинга интернета по обнаружению деструктивной информации Генеральная прокуратура установила сведения, которые указывали на признаки преступления - надругательства над Государственным флагом Беларуси. По этому факту возбуждено уголовное дело.

Согласно его материалам, фигурантка 1990 года рождения, действуя в группе лиц, не позднее 15 июня 2021 года с использованием компьютерной техники изготовила видеозапись со сценами оскорбительных и кощунственных действий в отношении государственной символики: она и неустановленное лицо бросили флаг на землю, а затем поместили его в контейнер для мусора.

Впоследствии видеозапись была размещена в интернете на видеохостинге YouTube. Доступ к ней мог получить любой гражданин без ограничений и препятствий.

Противоправные действия квалифицированы по ст.370 Уголовного кодекса Беларуси.

В настоящее время организованы и проводятся неотложные оперативно-разыскные, следственные и иные процессуальные мероприятия по установлению всех подозреваемых.

В Генпрокуратуре отметили, что в Беларуси отлажена система фиксации в киберпространстве любых шагов пользователей. При этом органы уголовного преследования обладают достаточными ресурсами для выявления и расследования преступлений, совершенных с использованием интернета. "Это позволяет реализовать принцип неотвратимости ответственности", - добавили в надзорном ведомстве.-0-