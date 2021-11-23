Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении бывшего должностного лица "Минскводоканала"

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральная прокуратура по результатам проверки, проведенной управлением по борьбе с коррупцией и организованной преступностью, возбудила уголовное дело в отношении бывшего начальника структурного подразделения коммунального унитарного производственного предприятия "Минскводоканал". Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности надзорного ведомства.

Установлено, что подозреваемая с сентября 2020 года по сентябрь 2021-го дала незаконные указания четырем подчиненным сотрудникам о возврате ей части денег, начисленных им как доплата за выполнение обязанностей временно отсутствующего работника.

Таким образом она завладела средствами КУП в общей сумме более Br800.

Противоправные действия квалифицированы по ч.1 ст.210 УК.

Для организации предварительного расследования уголовное дело направлено в Следственный комитет.-0-