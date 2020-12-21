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21 декабря 2020, 17:01

Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении экс-посла Беларуси в Аргентине Астапенко

Фото из архива
Фото из архива

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении бывшего посла Беларуси в Аргентине Владимира Астапенко, ему инкриминировано хищение путем злоупотребления служебными полномочиями. Об этом сообщили БЕЛТА в отделе информации Генеральной прокуратуры.

Генпрокуратура рассмотрела поступившие из Министерства иностранных дел материалы в отношении Владимира Астапенко - бывшего Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Аргентинской Республике и Республике Парагвай, Республике Перу, Восточной Республике Уругвай и Республике Чили по совместительству.

"Установлено, что подозреваемый путем злоупотребления служебными полномочиями завладел $2393, что по курсу Национального банка Беларуси составило Br6077, которые использовал в личных целях", - отметили в Генпрокуратуре, добавив, что своими умышленными действиями он причинил ущерб посольству Беларуси в Аргентинской Республике.

В связи с этим Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении Владимира Астапенко по ч.1 ст.210 УК, организацию предварительного расследования которого поручила центральному аппарату Следственного комитета.-0-

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