Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении политолога Болкунца за публичное оскорбление Президента

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении политолога Дмитрия Болкунца за публичное оскорбление Президента, сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности Генеральной прокуратуры.

"Генеральная прокуратура 26 марта возбудила уголовное дело по ч.1 ст.368 УК в отношении Дмитрия Болкунца за публичное оскорбление Президента Республики Беларусь в сети интернет", - говорится в сообщении надзорного ведомства.-0-