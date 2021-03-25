Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении председателя незарегистрированного в Беларуси союза поляков

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении председателя незарегистрированного в Беларуси так называемого союза поляков и других лиц, сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности Генеральной прокуратуры.

Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст.130 УК (умышленные действия, направленные на возбуждение национальной и религиозной вражды и розни по признаку национальной, религиозной, языковой и иной социальной принадлежности, а также по реабилитации нацизма, совершенные группой лиц).

"Указанные граждане, позиционируя себя членами вышеуказанного союза, с 2018 года по настоящее время на территории города Гродно и других населенных пунктов области с привлечением несовершеннолетних организовали и провели ряд незаконных массовых мероприятий по чествованию участников антисоветских бандформирований, действовавших во время и после Великой Отечественной войны, совершавших грабежи, убийства мирного населения Беларуси, уничтожение имущества", - отметили в Генпрокуратуре.

В надзорном ведомстве уточнили, что эти деяния преследовали цели реабилитации нацизма, оправдания геноцида белорусского народа.-0-