Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении жительницы Минского района за клевету

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении жительницы Минского района за клевету, сообщили БЕЛТА со ссылкой на управление взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности Генпрокуратуры.
"Поводом для возбуждения уголовного дела в отношении 47-летней жительницы Минского района стало размещению ею в публичном чате одного из Telegram-каналов комментария с позорящими конкретное должностное лицо Генеральной прокуратуры измышлениями. Публикация содержала и обвинение прокурора в совершении преступления", - отметили в надзорном ведомстве.
Также отмечается, что результаты проведенной управлением собственной безопасности Генпрокуратуры проверки вскрыли основания для уголовного преследования - наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления, в том числе распространение в интернете заведомо ложных сведений, унижающих честь и достоинство государственного служащего, а также обнаружение по месту жительства носителя информации со следами преступных деяний.
Уголовное дело возбуждено за клевету по ст.188 УК.
В Генпрокуратуре напомнили о неотвратимости ответственности за распространение оскорбительных и клеветнических сообщений.-0-