Генпрокуратура возбудила уголовное дело за повреждение инфраструктуры БЖД

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральная прокуратура сегодня возбудила в отношении неустановленных лиц уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.289 (акт терроризма) и ч.4 ст.309 (умышленное приведение в негодность путей сообщения) Уголовного кодекса. Об этом БЕЛТА сообщили в отделе информации Генеральной прокуратуры.
"Согласно материалам дела, в целях дестабилизации общественного порядка в стране и во исполнение размещенных в интернете призывов в октябре на объектах инфраструктуры БЖД имели место многочисленные факты умышленного приведения в непригодное для эксплуатации состояние средств сигнализации и другого транспортного оборудования, которые обеспечивают безопасность железнодорожного движения", - рассказали в Генпрокуратуре.
Такие действия заведомо для виновных создали опасность гибели людей, причинения им телесных повреждений, аварий, крушений, наступления иных тяжких последствий, выразившихся в нарушении стабильной работы железнодорожного транспорта.
Для расследования уголовное дело направлено в Следственный комитет.-0--