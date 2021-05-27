Генпрокуратура возбудила уголовные дела за угрозы убийством и оскорбления замгенпрокурора

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ходе мониторинга сети Интернет Генпрокуратура выявила публикации об угрозе убийством в отношении заместителя генерального прокурора Геннадия Дыско и публичном оскорблении его как представителя власти в связи с выполнением служебных обязанностей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности Генпрокуратуры.

По этим фактам управление собственной безопасности Генпрокуратуры возбудило уголовные дела.

Так, неустановленные лица в одном из чатов Telegram-канала 26 и 27 мая 2021 года высказали в отношении Геннадия Дыско угрозы убийством. Кроме того, неустановленные лица в это же время с использованием технических средств и сети Интернет для унижения чести и достоинства личности заместителя генпрокурора как представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей разместили в одном из чатов Telegram-канала под его фотоизображением комментарии с уничижительными и неприличными выражениями, которые стали доступны для прочтения неопределенному кругу людей.

Противоправные действия квалифицированы по ст.186 и ст.369 УК. В настоящее время организованы и проводятся неотложные оперативно-разыскные мероприятия и иные процессуальные действия по установлению подозреваемых для привлечения их к уголовной ответственности.

В Генпрокуратуре напомнили, что органы предварительного расследования Беларуси, обладая отлаженной системой фиксации в киберпространстве любых шагов пользователей, имеют достаточный опыт и ресурсы для выявления и расследования преступлений, совершенных с использованием интернета.-0-