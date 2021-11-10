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10 ноября 2021, 14:25

Генпрокуратура выявила нарушения в работе Барановичского отделения БЖД

Фото из архива
Фото из архива

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генпрокуратура потребовала устранить нарушения в работе Барановичского отделения БЖД, сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности надзорного ведомства.

Нарушения были выявлены в сфере борьбе с коррупцией, сохранности собственности, безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Как показала проверка, на предприятии не проанализировали причины и условия, которые способствовали нарушениям антикоррупционных норм, и не выработали достаточных мер для их исключения в будущем. В частности, выявлены факты несоблюдения установленного прядка проведения конкурсов, аукционов и закупок товаров (работ, услуг). Допускалось приобретение товарно-материальных ценностей не у производителей или их сбытовых организаций.

Генпрокуратура вскрыла нарушения регламента проведения ремонтных работ и технологической дисциплины, отсутствие системной работы по содержанию полосы отвода железной дороги, что негативно влияло на безопасность движения. Например, 17 августа 2021 года на перегоне Домашевичи - Мордичи из-за падения деревьев во время неблагоприятных погодных условий экстренным торможением был остановлен и задержан поезд региональных линий Лида - Барановичи. Всего за эти сутки на перегоне упало 45 деревьев высотой более 22 м, причем они росли на расстоянии от 13 м до 18 м от крайнего рельса.

Кроме того, в отделении неполно рассматривали обращения граждан и юридических лиц, не принимали надлежащих мер к защите и восстановлению нарушенных прав заявителей или вовсе оставили их обращения без ответа.

По результатам прокурорской проверки Генеральная прокуратура внесла начальнику Барановичского отделения Белорусской железной дороги представление, рассмотрение которого взяла на контроль.-0-

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Теги
БЖД Брестская область прокуратура
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