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09 июля 2020, 15:14

Генпрокуратура завершила расследование дела об убийстве двух младенцев

Фото из архива
Фото из архива

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генпрокуратура завершила расследование уголовного дела об убийстве двух новорожденных детей, материалы направлены в суд. Об этом Генпрокуратура проинформировала в своем Telegram-канале, сообщает БЕЛТА.

Завершено предварительное расследование уголовного дела в отношении 37-летней безработной жительницы Житковичского района и ее 36-летнего знакомого, ранее неоднократно судимого за кражи. Им инкриминированы организация убийства и убийство двух новорожденных детей.

"Согласно предъявленному обвинению, женщина в период с 2014 по 2015 год организовала, а мужчина совершил убийство их двоих новорожденных детей, - проинформировали в Генпрокуратуре. - Во время расследования стало известно, что на иждивении у пары находились еще четверо несовершеннолетних детей. Обвиняемые злоупотребляли спиртным, не уделяли должного внимания их воспитанию. По этой причине в мае 2012 года компетентные органы Гомельской области признали детей находящимися в социально опасном положении. Однако в мае 2015 года данное решение отменили".

Как считают в Генпрокуратуре, принятые в отношении пары меры оказались неэффективными, поскольку не смогли предупредить особо тяжкие преступления.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Гомельский областной суд. Обвиняемые находятся под стражей.

Прокуратура Гомельской области внесла представление в адрес заместителя председателя Гомельского облисполкома. После его рассмотрения должностные лица сельисполкома и амбулатории привлечены к дисциплинарной ответственности, а директор местного детского сада - средней школы освобожден от занимаемой должности.-0-

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