Генпрокурор направил в ВС заявление о признании организации "Супраціў" террористической

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный прокурор Андрей Швед направил в Верховный суд заявление о признании неформальной организации "Супраціў" террористической, сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности надзорного ведомства.

"В соответствии с законом "О борьбе с терроризмом" по предложению Комитета государственной безопасности генеральный прокурор направил в Верховный суд заявление о признании неформальной организации "Супраціў" (в том числе входящих в нее инициатив "Кибер-партизаны", "Дружины народной самообороны - ДНС", "Буслы ляцяць") террористической и запрете ее деятельности на территории Республики Беларусь", - говорится в сообщении ведомства.

Как сообщили в Генпрокуратуре, организация сформирована в мае 2021 года. Ее руководители - два гражданина Беларуси, проживающие на территории Соединенных Штатов Америки. Среди ключевых целей создания и деятельности этого формирования было объединение радикально настроенных граждан для последующего склонения их к участию в несанкционированных акциях протеста с силовым противодействием правоохранителям и совершению актов терроризма. Также ставились цели по дискредитации органов государственной власти и управления и насильственному изменению конституционного строя республики.

Для этого использовались Telegram-каналы и чаты, в которых опубликованы материалы террористического и экстремистского характера, ведутся детальные проработка и планирование акций террористической направленности, вербовка лиц для их реализации.

В частности, с весны 2021 года в сообществе обсуждали и планировали мероприятия по поджогу и взрыву зданий, сооружений, автотранспорта.

В октябре этого года группы граждан, состоящие в одноименных Telegram-каналах и чатах, признаны экстремистскими формированиями.

По фактам совершения участниками формирования преступлений уже возбуждены и расследуются уголовные дела по ст.218 (уничтожение или повреждение имущества), 289 (акт терроризма), 290 (угроза совершением акта терроризма) УК.-0-