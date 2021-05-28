Генпрокурор возбудил уголовное дело в связи с инцидентом с госфлагом Беларуси в Риге

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генпрокурор Андрей Швед возбудил уголовное дело в связи с инцидентом с госфлагом Беларуси в Риге. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности Генеральной прокуратуры.

"Рассмотрев распространенные в средствах массовой информации и на интернет-ресурсах сообщения о тяжком преступлении против интересов Беларуси, генеральный прокурор Андрей Швед возбудил в отношении мэра Риги Мартиньша Стакиса и министра иностранных дел Латвии Эдгарда Ринкевича уголовное дело за совершение ими умышленных действий, направленных на возбуждение национальной вражды по признаку национальной принадлежности, по ч.3 ст.130 Уголовного кодекса Беларуси", - рассказали в Генпрокуратуре.

Преступные действия выразились в публичных снятии и замене символа суверенной Беларуси - Государственного флага, установленного в центре Риги в связи с участием национальной команды в чемпионате мира по хоккею, на бело-красно-белое полотнище.

В ведомстве считают, что такое надругательство над государственной символикой унизило национальное достоинство белорусов.

Для организации предварительного расследования уголовное дело направлено в Следственный комитет.-0-