Главбух дома-интерната для пенсионеров и инвалидов в Минске подозревается в хищении

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный бухгалтер дома-интерната для пенсионеров и инвалидов в Минске подозревается в незаконном завладении деньгами социального учреждения, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска.

Обязанная производить начисление и перечисление зарплаты, женщина внесла в список-приложение к платежному поручению заведомо недостоверные сведения о якобы причитавшихся ей в порядке аванса Br1,3 тыс. Далее направила документы в банк для зачисления денег на карт-счет. Чтобы скрыть преступление, подозреваемая подписала у руководителя дома-интерната документ, где ей были определены Br350 аванса. В итоге она незаконно завладела чужими Br950.

В следующем месяце главбух совершила еще один эпизод преступной деятельности, когда незаконно завладела Br800 учреждения.

По результатам проверки прокурор Партизанского района Минска Сергей Борисенко возбудил в отношении должностного лица два уголовных дела по ч.1 и ч.2 ст.210 УК (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями). Для организации предварительного следствия уголовные дела переданы в Партизанский (Минска) районный отдел Следственного комитета.-0-