Главбух музея в Витебске "задолжала" бюджету более Br100 тыс. - возбуждено уголовное дело

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главбух музея в Витебске "задолжала" бюджету более Br100 тыс. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

"Речь идет о периоде 2018-2019 годов, когда ныне 50-летняя жительница Витебска работала в краеведческом музее города и заведовала финансами. На функционирование культурного учреждения деньги поступали из областного бюджета и в последующем туда же должны были возвращаться от продажи услуг и товаров", - рассказали в МВД.

В УБЭП УВД Витебcкой области рассказали, что у женщины были свои взгляды на движение средств. Выручка от продажи сувениров, проведения выставок и экскурсий распределялась на премии, материальную помощь и другие выплаты работникам музея, а также на покупку мебели.

За необоснованные поощрения работников в течение двух лет в областной бюджет не поступило свыше Br100 тыс.

Следователи дали правовую оценку действиям горожанки и возбудили уголовное дело за бездействие должностного лица, повлекшее тяжкие последствия.-0-