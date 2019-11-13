13 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Главбух организации из Щучина заключила фиктивный договор подряда со своей дочерью. По требованию прокурора Щучинского района из страхового стажа дочери исключен период фиктивной работы, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры Гродненской области.

Главный бухгалтер Щучинского филиала Гродненского облпотребобщества с сентября 2017 года по май 2019-го заключила фиктивные договоры подряда на выполнение работ по сшиванию бухгалтерской документации от имени своей дочери. Женщина даже расписалась от нее в документах. При этом работу главбух выполнила самостоятельно, за что впоследствии получила денежное вознаграждение.

"Как приравненная к государственному должностному лицу женщина использовала свое служебное положение при решении вопросов, которые затрагивали ее личные и иные неслужебные интересы. Тем самым она совершила правонарушение, создающее условие для коррупции", - рассказали в службе информации прокуратуры Гродненской области. На дочь при этом на протяжении практически двух лет необоснованно распространялись льготы и привилегии, связанные с государственным социальным страхованием.

По результатам проверки прокурор Щучинского района вынес председателю правления Гродненского областного потребительского общества предписание, в котором потребовал исключить период с сентября 2017 года по май 2019 года из страхового стажа дочери главного бухгалтера Щучинского филиала.-0-