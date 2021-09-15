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15 сентября 2021, 16:08

Главбух солигорского предприятия стал фигурантом уголовного дела за клевету

Фото из архива
Фото из архива

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный бухгалтер предприятия стал фигурантом уголовного дела за клевету на члена избирательной комиссии. Такая информация содержится в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

"В сентябре прошлого года 44-летний бухгалтер из Солигорска в ныне экстремистском Telegram-канале оставил клеветнический комментарий под фото директора одной из городских школ. Мужчина обвинил 53-летнюю женщину, которая являлась членом участковой избирательной комиссии по выборам Президента Беларуси, в фальсификации результатов голосования", - рассказали в МВД.

Следователи дали правовую оценку действиям горожанина и возбудили уголовное дело за клевету.-0-

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