Главбух товарищества собственников подозревается в хищении Br48 тыс.

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управлением Следственного комитета по Минской области возбуждено уголовное дело о хищении путем злоупотребления служебными полномочиями в отношении 33-летней жительницы Жодино. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Факты противоправных действий были выявлены руководством одного из столичных товариществ собственников после финансовой ревизии. Сотрудниками подразделения по борьбе с экономическими преступлениями проведена соответствующая проверка, на основании которой возбуждено уголовное дело. "По данным следствия, женщина, работая главным бухгалтером, использовала электронный доступ к счетам и систематически перечисляла денежные средства на свой расчетный счет. Кроме этого, она фиктивно трудоустроила в качестве лифтера своего супруга и начисляла зарплату за работу, которую он не выполнял", - сказала Татьяна Белоног.

По имеющимся сведениям, с 2015 года по август 2018 года подозреваемая похитила более Br48 тыс., принадлежащих товариществу собственников. Проводятся допросы, изучаются изъятые носители информации, документы, касающиеся организации и деятельности товарищества собственников. Продолжается установление всех фактов противоправных действий и точного размера ущерба.

Действия подозреваемой квалифицированы следствием по ч.3, 4 ст.210 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное в особо крупном размере) Уголовного кодекса Беларуси. На имущество подозреваемой наложен арест.-0-