Главный бухгалтер частного предприятия похитила за три года более Br270 тыс.

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Партизанского района Минска направила в суд уголовное дело в отношении 36-летней жительницы столицы, которая обвиняется в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска.

Согласно материалам дела, обвиняемая, работая главным бухгалтером частного предприятия, с 13 января 2017 года по 5 марта 2020-го направляла в банк сведения с завышенным размером полагающейся ей заработной платы. Сумма излишне полученных денег превысила Br270 тыс.

Во время следствия обвиняемая возместила ущерб полностью.

Мера пресечения в виде личного поручительства при направлении дела в суд оставлена без изменения.-0-