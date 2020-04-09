Главный бухгалтер два года похищала деньги минской фирмы

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оперативники отдела по борьбе с экономическими преступлениями Партизанского РУВД Минска задержали главного бухгалтера коммерческой организации, которая похищала деньги фирмы, сообщили БЕЛТА в РУВД.

На протяжении двух лет 41-летняя минчанка вносила в электронные платежные ведомости, направляемые в банк для начисления зарплаты, суммы, которые значительно превышали размер причитавшейся ей оплаты труда. Предварительно женщина согласовывала ведомости с руководством, однако в банковское учреждение отсылала уже измененные.

Таким образом, главному бухгалтеру удалось похитить у организации более Br28 тыс.

Материалы проверки переданы в Партизанский (Минска) РОСК.-0-