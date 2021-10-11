Главный бухгалтер госучреждения в течение года незаконно совмещала работу

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный бухгалтер одного из госучреждений на протяжении года незаконно совмещала работу, исполняя обязанности главного бухгалтера в частной организации. Незаконный доход перечислен в бюджет, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска.

Как установила прокуратура Заводского района, доход был получен в размере Br745.

Прокуратура вручила главному бухгалтеру требование о перечислении в бюджет незаконно полученных средств - она добровольно исполнила это требование.

В ходе проверки прокуратура также выявила факты несоблюдения порядка оформления соответствующих обязательств государственных должностных лиц, в связи с чем руководителю учреждения внесено предписание об устранении нарушений законодательства о борьбе с коррупцией.-0-