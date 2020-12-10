Главный бухгалтер столичной организации за три года незаконно начислила себе более Br270 тыс.

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оперативники отдела по борьбе с экономическими преступлениями Партизанского РУВД Минска задержали главного бухгалтера одной из столичных организаций, которая более трех лет завышала себе заработную плату. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Оперативники установили, что главный бухгалтер злоупотребляла служебным положением. Умышленно на протяжении трех лет она вносила недостоверные сведения по начислению зарплаты. Ущерб организации составил более Br270 тыс. Известно, что полученные незаконным путем денежные средства женщина тратила на личные нужды и путешествия за границу. Ранее 35-летняя минчанка не попадала в поле зрения правоохранителей.

В настоящее время проводятся мероприятия для установления иных эпизодов преступной деятельности задержанной. Материалы проверки переданы в Партизанский (Минска) РОСК, где действиям женщины дана правовая оценка.-0-