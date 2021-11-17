Главный бухгалтер торговой компании Минска за четыре года похитила около Br400 тыс.

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный бухгалтер торговой компании Минска похитила около Br400 тыс. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

Преступную схему в торговой компании Минска выявили оперативники ОБЭП Фрунзенского РУВД. За четыре года работы главный бухгалтер похитила около Br400 тыс.

49-летняя женщина оформляла транзакции как переводы между организацией и индивидуальным предпринимателем, который оказался подставным. На его счет ежемесячно зачислялось от одной до Br30 тыс.

Похищенные деньги злоумышленница конвертировала в иностранную валюту и зачисляла ее на счет кипрского банка.

В отношении минчанки возбуждено уголовное дело за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере.-0-