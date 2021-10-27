Главный инженер дрибинского предприятия похитил запчасти почти на Br1 тыс.

27 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Главный инженер дрибинского сельхозпредприятия похитил запчасти почти на Br1 тыс. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

Хищение на дрибинском сельхозпредприятии выявили оперативники БЭП. По подозрению в совершении преступления задержан 38-летний местный житель. "Как должностное лицо он отвечал за техническое обслуживание и своевременный текущий ремонт сельскохозяйственной техники, - отметили в УВД. - Вместе с тем в период подготовки к уборочной с марта по июль он списывал новые запчасти на подчиненных механизаторов якобы для организации ремонта, а по факту устанавливал их на личный трактор".

Впоследствии он оформлял фиктивные документы об установке запчастей на сельскохозяйственную технику предприятия. Причиненный ущерб составил более Br969.

По факту хищения следователями возбуждено уголовное дело.-0-