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Главный патологоанатом Минска более 16 лет брал откаты от поставщиков гробов

Происшествия 10.12.2018 | 12:46
Фото из архива
Фото из архива

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Завершено расследование уголовного дела в отношении начальника Городского клинического патологоанатомического бюро. Мужчина брал 10% от сделок по поставкам в учреждение гробов и крестов, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

Мужчина был задержан в июне сотрудниками милиции во время получения взятки на рабочем месте. Следствие установило, что с января 2002 года по июнь 2018-го руководитель на регулярной основе брал деньги за благоприятное решение вопросов, входивших в его компетенцию.

Согласно материалам уголовного дела, он получал взятки от представителей частных предприятий и индивидуальных предпринимателей за возможность поставлять патологоанатомическому бюро производимую ими продукцию - гробы, деревянные кресты и прочее. После товары продавались в магазине ритуальных принадлежностей учреждения. Также взятки мужчина брал за возможность оказывать услуги по перевозке тел умерших к местам захоронения. "Размер взятки ежемесячно составлял около 10% от стоимости товара, поставленного в адрес магазина бюро. В случае с предпринимательской деятельностью по перевозке тел действовал тариф $100 за один автомобиль", - проинформировали в СК.

Также установлены факты передачи денег санитарами морга за благоприятное решение вопросов о заключении и продлении трудовых контрактов, об изменении условий труда, о предоставлении возможности оказывать гражданам платные немедицинские ритуальные услуги. "Размеры вознаграждений для руководителя, которые передавались ему ежемесячно, составляли не менее 10% от заработка работников. Кроме того, в деле фигурирует эпизод о заключении с директором частного предприятия договора аренды помещения бюро для его дальнейшего использования в качестве магазина ритуальных услуг, - рассказали в СК. - Начальник бюро за нерасторжение договора и продление срока его действия указал о необходимости передачи ему денег. Предприниматель некоторое время передавал ежемесячно фиксированную сумму, однако впоследствии отказался от этого. В результате договорные отношения с предприятием были прекращены".

Во время расследования было установлено 24 эпизода противоправной деятельности мужчины. Общая сумма незаконного денежного вознаграждения составила более Br390 тыс. Мужчина вину признал полностью. Во время следствия полученный преступным путем доход в полном объеме уплачен в республиканский бюджет.

Специалистами Государственного комитета судебных экспертиз проведены фоноскопическая, техническая, почерковедческая экспертизы, заключения которых изучены и приобщены к материалам уголовного дела. Действия обвиняемого квалифицированы следователями по ч. 2, 3 ст.430 УК (получение взятки в крупном и особо крупном размерах). Он находится под стражей. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

В адрес Комитета по здравоохранению Минского городского исполнительного комитета Следственным комитетом внесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления.-0-

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взяточничество, Минск, Следственный комитет
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