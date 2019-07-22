Главный ветврач сельхозпредприятия Берестовицкого района обвиняется в хищениях мяса

22 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Большой Берестовице заключен под стражу главный ветеринарный врач одного из предприятий района. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель управления Следственного комитета по Гродненской области Сергей Шершеневич.

Берестовицким районным отделом СК расследуется уголовное дело, возбужденное в отношении главного ветеринарного врача одного из сельскохозяйственных предприятий района, обвиняемого в хищениях мяса крупного рогатого скота. Оперативники Берестовицкого РОВД задержали должностное лицо в момент отгрузки индивидуальному предпринимателю очередной партии продукции.

"Установлено, что в период с января 2018-го по май 2019 года с целью хищения мяса крупного рогатого скота главный ветеринарный врач оформлял заведомо подложные документы на его отпуск работникам своего сельскохозяйственного предприятия из расчета 50 копеек за 1 кг. На самом деле продавал мясо индивидуальному предпринимателю за наличный расчет по цене Br1,5 за 1 кг. Совершив более 100 подобных сделок, ветврач заработал на разнице цен почти Br46 тыс.", - рассказал Сергей Шершеневич. В последующем мясо вывозилось для реализации за пределы страны.

Должностному лицу предъявлено обвинение в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенного в особо крупном размере (ч.4 ст.210 УК). К обвиняемому применена мера пресечения в виде заключения под стражу. В целях обеспечения возмещения причиненного им ущерба и имущественных взысканий наложен арест на имущество на общую сумму свыше Br360 тыс.

Окончательная правовая оценка содеянному будет дана по результатам расследования. Проводится анализ причин и условий, способствовавших совершению преступления, по результатам которого в заинтересованные органы будет направлено мотивированное представление для их устранения и недопущения впредь.-0-