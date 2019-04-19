Главный зоотехник фермы в Слонимском районе скрыл факт падежа скота

19 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Главный зоотехник одной из ферм в Слонимском районе скрыл падеж скота фиктивной продажей мяса. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.
В 2018 году на ферме пало 8 коров. Чтобы скрыть этот факт, подозреваемый убедил работников фермы написать заявление на покупку мяса.
"Таким образом, по документам вышло, что животные не умерли, а были реализованы среди сотрудников. Однако работники не только не получили мяса, у них из зарплаты незаконно было изъято свыше Br200", - рассказали в милиции.
Факт противоправной деятельности выявили сотрудники отделения по борьбе с экономическими преступлениями Слонимского РОВД. В отношении мужчины 1963 года рождения возбуждены два уголовных дела: за злоупотребление властью или служебными полномочиями (ст.424) и служебный подлог (ст.427) УК.-0-
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