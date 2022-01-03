Главврач больницы: для пострадавших в ДТП в Лиозненском районе развернуты все необходимые силы

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для пострадавших в ДТП в Лиозненском районе в больнице развернуты все необходимые силы. Об этом рассказал главный врач Витебской областной клинической больницы Евгений Матусевич на телеканале СТВ, сообщает БЕЛТА.

"Учитывая то, что у нас действительно массовое количество пострадавших различной степени тяжести, к нам сейчас едут на помощь коллеги из Республиканского научно-практического центра травматологии и ортопедии. Развернуты все необходимые силы и средства. Перепрофилировано хирургическое отделение под массовое поступление пострадавших. На данный момент у нас всего достаточно, хватает рук, хватает персонала", - сказал Евгений Матусевич.

На 119-м км трассы М8 Витебск - Могилев - Гомель сегодня днем столкнулись туристический автобус и легковой автомобиль. В результате ДТП водитель машины погиб. В автобусе находились 42 человека, 40 из них граждане России, приехавшие на экскурсию. Вместе с водителем они госпитализированы. Помощь медиков потребовалась всем. Сейчас пострадавшие находятся в Витебской областной клинической больнице. Пятеро в тяжелом состоянии с переломами позвоночника и ключицы. Состояние еще 18 пациентов врачи оценили как средней тяжести, остальные получили незначительные травмы. Некоторым понадобилась помощь психологов. Среди пострадавших есть один ребенок. Он чувствует себя хорошо.-0-