Год "домашней химии" и конфискация авто: в Вороновском районе вынесли приговор браконьеру

31 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Суд Вороновского района вынес приговор по уголовному делу о незаконной охоте. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Гродненского областного суда.

Обвинения были предъявлены ранее не судимому 50-летнему мужчине. В декабре 2020 года мужчина охотился на зайца, но увидев косулю, подстрелил и ее. Тушу отвез домой, начал разделывать, но довести замысел до конца не позволили сотрудники Лидской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Беларуси.

Ущерб природе составил более Br3 тыс. Мужчина полностью признал свою вину. Он приговорен к 1 году ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Также он на 3 года лишен права заниматься деятельностью, связанной с охотой.

Кроме того, приговором суда конфискованы охотничье ружье и автомобиль ГАЗ 69А.-0-