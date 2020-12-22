Годовалый мальчик умер в Столинском районе

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22 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Следователи устанавливают обстоятельства смерти ребенка в Столинском районе. Такая информация опубликована в Telegram-канале СК, сообщает БЕЛТА.
Вечером 14 декабря в больницу обратилась 26-летняя женщина, которая рассказала о смерти годовалого сына. Прибывшие медики констатировали смерть ребенка.
"С учетом результатов судебно-медицинской экспертизы установлено, что смерть ребенка может носить криминальный характер", - отметили в Следственном комитете.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.139 (убийство заведомо малолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии) УК. Под стражу заключен 23-летний сожитель матери погибшего мальчика. Выясняются все обстоятельства произошедшего.-0-