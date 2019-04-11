Гомельчанин брызнул газовым баллончиком в лицо студенту

11 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Конфликтная ситуация произошла в одном из дворов в центре Гомеля 8 апреля, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

Около девяти часов вечера 19-летний студент одного из гомельских вузов выбивал ковер. Громкие хлопки привлекли внимание 24-летнего неработающего гомельчанина, который сделал замечание парню. "Завязалась словесная перепалка. В какой-то момент неработающий достал газовый баллончик и брызнул обидчику в лицо. Студент вызвал милицию", - рассказал Виталий Пристромов. Врачи констатировали у парня химический ожог роговицы глаз I степени, вызванный перцовым газом.

Сотрудники Гомельского городского отдела Следственного комитета Республики Беларусь квалифицировали действия гомельчанина как хулиганство. По части 3 статьи 339 (хулиганство) УК Беларуси предусматривается наказание до 10 лет лишения свободы.-0-