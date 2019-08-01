Гомельчанин для возлюбленной пытался украсть в магазине несколько пар колготок

1 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле мужчина попытался вынести из магазина несколько пар колготок на глазах у продавца, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт УВД Гомельской области.

Инцидент произошел накануне днем в одной из торговых точек областного центра. Мужчина взял с прилавка восемь упаковок колготок и попытался пройти с неоплаченным товаром мимо кассы.

"Продавец заметила его и потребовала вернуть товар на место, однако мужчина стал убегать. Пресечь преступление помог другой покупатель, который выбежал за грабителем на улицу и задержал его", - рассказал заместитель начальника уголовного розыска Советского РОВД Гомеля Виктор Ковбиченко.

Подозреваемым оказался 42-летний гомельчанин, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за убийство. По словам задержанного, на новое преступление он решился, чтобы сделать приятное возлюбленной. Как пояснили правоохранители, мужчина был нетрезвым.

Сейчас подозреваемый находится в ИВС. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.14 и ч.1 ст.206 (покушение на грабеж) УК. Правоохранители проверяют причастность фигуранта к иным преступлениям.-0-