Гомельчанин для возлюбленной пытался украсть в магазине несколько пар колготок

1 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле мужчина попытался вынести из магазина несколько пар колготок на глазах у продавца, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт УВД Гомельской области.
Инцидент произошел накануне днем в одной из торговых точек областного центра. Мужчина взял с прилавка восемь упаковок колготок и попытался пройти с неоплаченным товаром мимо кассы.
"Продавец заметила его и потребовала вернуть товар на место, однако мужчина стал убегать. Пресечь преступление помог другой покупатель, который выбежал за грабителем на улицу и задержал его", - рассказал заместитель начальника уголовного розыска Советского РОВД Гомеля Виктор Ковбиченко.
Подозреваемым оказался 42-летний гомельчанин, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за убийство. По словам задержанного, на новое преступление он решился, чтобы сделать приятное возлюбленной. Как пояснили правоохранители, мужчина был нетрезвым.
Сейчас подозреваемый находится в ИВС. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.14 и ч.1 ст.206 (покушение на грабеж) УК. Правоохранители проверяют причастность фигуранта к иным преступлениям.-0-
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