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13 января 2021, 11:36

Гомельчанин хранил более 1,7 г альфа-PVP

Фото из архива
Фото из архива
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13 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. У 24-летнего гомельчанина изъяли 1,7 г альфа-PVP, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении информации и по связям с общественностью УВД облисполкома.

Молодой человек в конце прошлого года вернулся с заработков в Польше. Родители сразу стали отмечать странности в поведении сына. Они рассказали участковому инспектору милиции Железнодорожного РОВД Гомеля о неадекватном поведении молодого человека в последнее время. По их предположению, сын подсел на наркотики.

Инспектор с сотрудниками наркоконтроля РОВД проверили парня. "При личном обыске у него были изъяты приспособление для курения и несколько пакетиков. Некоторые были уже пустые, в одном же находилось вещество желтоватого цвета. Проведенная в тот же день специалистом ГКСЭ экспертиза подтвердила, что изъятое является особо опасным психотропным веществом альфа-PVP общим весом свыше 1,7 г", - рассказали в УВД.

Возбуждено уголовное дело за незаконный оборот психотропных веществ.-0-

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