Гомельчанин хранил дома более 5 кг марихуаны

28 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле задержан наркодилер, изъято более 5 кг марихуаны. Информацию об этом пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова разместила в официальном Telegram-канале, сообщает БЕЛТА.

В середине января в областном центре оперативники задержали 34-летнего неработающего гомельчанина с пакетом, в котором было более 100 г марихуаны. Тогда следователи возбудили уголовное дело по факту незаконного оборота наркотиков. Милиция продолжила поиск сбытчика.

"Вчера его удалось задержать. Причастным к торговле зельем оказался 36-летний неработающий мужчина. По оперативной информации, он мог хранить крупную партию каннабиса в своей квартире. Служебная собака нашла там схроны с марихуаной: большие и мелкие пакеты были спрятаны по всем комнатам (в банках и даже в мебели). Общий вес изъятого - более 5 кг. Там же хранилось приспособление для употребления наркотиков", - уточнила пресс-секретарь.

Возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков. Фигурант водворен в ИВС. Ранее он привлекался к уголовной ответственности, судим за хранение марихуаны.-0-