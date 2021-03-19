19 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельчанин хранил дома и продавал марихуану, сообщили БЕЛТА в отделении информации и по связям с общественностью УВД Гомельского облисполкома.

Оперативники наркоконтроля УВД облисполкома с коллегами из Советского РОВД Гомеля задержали 32-летнего гомельчанина, который продал двум неработающим горожанам растительное вещество зеленоватого цвета. Экспертиза подтвердила, что это более 40 г марихуаны.

Обыск в частном доме наркоторговца на улице Оранжерейной провели на следующий день. Здесь также изъяли немало высушенного растения. Эксперт ГКСЭ подтвердил: это марихуана массой почти 250 г.

Возбуждено уголовное дело за сбыт наркотических средств в крупном размере.-0-