Гомельчанин хранил наркотики в бабушкиной квартире

17 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельчанин устроил наркосклад в квартире бабушки, сообщили БЕЛТА в УВД Гомельского облисполкома.

Оперативники наркоконтроля Центрального РОВД Гомеля задержали 27-летнего горожанина. При нем был сверток с растительным веществом.

По данным сыщиков, гомельчанин мог хранить наркотики дома, но там ничего не оказалось. "Как выяснилось, готовое наркозелье он хранил в квартире бабушки. Марихуана была в бумажных свертках и различных пластиковых емкостях. Общий вес запрещенного вещества составил более 100 гр. Пожилая женщина была в шоке, когда узнала, чем занимался ее внук и использовал ее жилище в качестве наркосклада", - рассказали в УВД.

Следователи в отношении гомельчанина возбудили уголовное дело по факту незаконного оборота наркотических средств. Фигурант в течение последних двух лет неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил эксплуатации транспортного средства. Молодой человек арестован.-0-