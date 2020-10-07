Гомельчанин хранил в кровати пистолет, патроны и марихуану

7 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Оперативники наркоконтроля нашли в кровати гомельчанина пистолет, патроны и марихуану, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД облисполкома.

По поступившей правоохранителям информации, квартира неработающего 44-летнего гомельчанина, ранее судимого за оборот наркотиков, используется для встреч наркозависимых и употребления зелья. "Сотрудники связались с родственниками мужчины. Один из них рассказал, что хозяин квартиры однажды показывал настоящий пистолет. Более того, грозился, что убьет любого незнакомца, который сунется в дверь, а потом застрелит и себя", - рассказали в УВД.

Чтобы попасть в эту квартиру и предотвратить какие-либо инциденты, задействовали ОМОН.

В матрасе оперативники нашли пистолет ТТ и патроны. Под подушкой на кровати обнаружили сверток с измельченным растительным веществом. Все изъятое направили на экспертизу.

По заключению экспертов управления Государственного комитета судебных экспертиз по Гомельской области, оружие с магазином было изготовлено самодельным способом с использованием макета пистолета ТТ и пригодно для стрельбы. 8 патронов также изготовлены кустарно и пригодны для стрельбы. Изъятая трава оказалась марихуаной.

Возбуждены уголовные дела по фактам незаконных действий в отношении огнестрельного оружия и оборота наркотиков.-0-