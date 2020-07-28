Гомельчанин хранил в квартире обрез ружья

28 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельчанин хранил дома обрез ружья, сообщили БЕЛТА в отделении информации и по связям с общественностью УВД Гомельского облисполкома.

Оперативникам уголовного розыска Железнодорожного РОВД Гомеля поступила информация о том, что у 54-летнего жителя областного центра может храниться огнестрельное оружие. Для проверки данных прокуратура города санкционировала обыск места жительства мужчины.

Как пояснили в УВД, в квартире гомельчанина по улице Дворникова действительно найден обрез незарегистрированного охотничьего ружья. По заключению эксперта, это ручное стрелковое гладкоствольное оружие калибра 12. Оно пригодно для стрельбы.

Возбуждено уголовное дело.-0-