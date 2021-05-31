Гомельчанин купил у мошенников фальшивый золотой клад

31 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле прораб строительной организации купил у неизвестных фальшивый золотой клад за $3 тыс., сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД облисполкома.

27 мая в Центральный РОВД Гомеля обратился 20-летний житель областного центра. Парень сообщил: накануне прямо на стройке к нему подошли незнакомцы, представились жителями Узбекистана, мол, трудятся здесь на стройках. Рассказали слезную историю о том, как работодатель с ними не рассчитался, а нужно ехать на родину, но денег нет. Мужчины признались: во время строительных работ они нашли золотой клад. Показали даже несколько монет. "Чтобы не было сомнений, гомельчанина отвели в ломбард. И там специалист подтвердила - монета золотая", - отметили в УВД.

Когда молодой человек заглянул в интернет, ахнул: стоимость даже одной монеты исчисляется сотнями долларов. А в кладе были еще серебряные, а также раритетные изделия царских времен. Продавцы были готовы отдать находку за $5 тыс., но прораб смог насобирать по знакомым только $3 тыс. После непродолжительного торга мужчины согласились на меньшую сумму. "Очень нужны деньги", - пояснили они.

Дома молодой человек стал мониторить интернет-магазины коллекционных предметов. Обратил внимание: каждая монета имеет точный вес. Решил взвесить свои и был шокирован. В весе монеты отличались почти на 2 г в меньшую сторону. Парень понял: его обманули и всучили подделку. Сомнения отпали после очередного посещения ломбарда - золота в "кладе" не оказалось. Утром гомельчанин позвонил в милицию.

Оперативники в тот же день изъяли видео с камер наблюдения ближайшего супермаркета - незнакомцы заходили в магазин купить воды. Управление уголовного розыска УВД облисполкома направило ориентировки по всей стране. Предполагалось, что провернувшие операцию постараются покинуть республику.

Машину с тремя мужчинами, похожими на тех, что были в ориентировке, увидел на дороге участковый из Кобрина. Несколько километров он следовал за авто, оперативно передавал информацию коллегам. Вскоре госавтоинспекторы остановили машину. Мужчин задержали. 28 мая при поддержке ОМОНа их доставили в Гомель.

Возбуждено уголовное дело за мошенничество в крупном размере. Все трое - братья (26, 27 и 29 лет) - двое родных и один двоюродный. Они жители Ставропольского края и Астрахани. Деньги изъяты.-0-