Гомельчанин незаконно делал холодное оружие

13 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле возбудили уголовное дело за незаконное изготовление холодного оружия, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Игорь Гришкевич.

Сотрудники уголовного розыска второго отделения милиции Железнодорожного РОВД еще в сентябре санкционировали осмотр жилья 54-летнего гомельчанина. "Имелись основания предполагать, что житель областного центра занимается изготовлением самодельных ножей. И эти предположения подтвердились", - отметил Игорь Гришкевич.

На балконе квартиры были обнаружены пять ножей. Помимо уже готовых изделий оперативники нашли заготовку ножа и металлическую пластину для лезвий.

Мужчина сам факт изготовления ножей не отрицал. Пояснил, что у него такое хобби. Также он рассказал, что изделия оставлял себе, некоторые дарил родственникам, продажей не занимался. "О том, что такая продукция может быть признана холодным оружием, гомельчанин слышал, но особого внимания не придавал", - пояснил официальный представитель УВД.

Проведенная сотрудниками УГКСЭ по Гомельской области экспертиза установила: два из пяти представленных ножей являются холодным оружием.

Гомельский городской отдел СК возбудил уголовное дело по ч.2 ст.296 УК "Незаконные действия в отношении холодного оружия".-0-