Гомельчанин незаконно перевозил в авто 150 л алкоголя

10 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле сотрудники ГАИ пресекли перевозку 150 л спиртосодержащей продукции, сообщила корреспонденту БЕЛТА инспектор отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома Дарья Ткачева.

Инспекторы ДПС ГАИ на улице Добрушской областного центра остановили авто "Лада-Гранта" под управлением гомельчанина 1985 года рождения. При осмотре в автомобиле обнаружили 100 бутылок водки, 8 полимерных емкостей (40 л) и 6 канистр со спиртосодержащей жидкостью (60 л). Горожанин не смог предоставить сопровождающие документы на груз.

Продукция изъята. Идет проверка. В отношении мужчины начат административный процесс.-0-