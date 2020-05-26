Гомельчанин незаконно скупал металлолом

Фото УВД Гомельского облисполкома
26 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле пресекли незаконный оборот металлов, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД облисполкома.
Сотрудники ОБЭП Железнодорожного РОВД Гомеля и уголовного розыска Советского райотдела 25 мая установили, что 49-летний гомельчанин незаконно скупал и хранил лом и отходы черного и цветного металлов. Во время рейда изъяли 5,3 т лома черного металла и 100 кг цветного.
Ранее мужчина неоднократно привлекался к ответственности за подобную незаконную предпринимательскую деятельность, отметили в УВД.
Житель Гомеля пояснил, что долгое время принимал у людей металлолом, затем реализовывал его на госпредприятиях.
Металл изъяли. Милиция проводит проверку.-0-