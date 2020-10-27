Гомельчанин незаконно ввез в Беларусь 12 легковых авто

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гомельские таможенники выявили незаконную схему ввоза 52-летним жителем Гомеля легковых иномарок, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

"Незаконная схема заключалась в том, что гомельчанин пригонял легковушки иностранной регистрации под видом зарегистрированных на территории Беларуси. Еще за границей гражданин видоизменял идентификационные номера кузовов автомобилей, чтобы не уплачивать за ввезенные авто таможенные платежи", - рассказали в ГТК.

При въезде на территорию страны водитель представлял таможенникам технический паспорт на автомобиль, VIN которого был вварен на ввозимую машину. Регистрационные номера на автомобиле также соответствовали указанным в техпаспорте.

Подобным образом гомельчанин ввез через белорусско-польскую границу 12 легковых автомобилей. В большинстве случаев это были двадцатилетние иномарки Citroen и Opel. В результате незаконных действий причинен ущерб государству в размере Br140 тыс.

Гомельская таможня возбудила уголовное дело за уклонение от уплаты таможенных платежей в крупном размере в соответствии с ч.1 ст.231 УК. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до трех лет.-0-