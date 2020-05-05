Гомельчанин обманул россиянина на крупную сумму при купле-продаже криптовалюты

5 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле возбуждено дело о мошенничестве в сфере купли-продажи криптовалюты, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал Следственного комитета.

По данным следствия, 28-летний житель Гомеля познакомился с 34-летним россиянином на интернет-форуме по приобретению криптовалют. "С 2017-го по 2019 год, общаясь в мессенджере, белорус под предлогом получения прибыли от покупки и перепродажи криптовалюты и иными предлогами получил от гражданина России около миллиона российских рублей и $10 тыс. Доверчивый россиянин перечислял деньги виртуальному знакомому путем банковских переводов", - уточняется в сообщении.

Когда гомельчанин перестал выходить на связь, потерпевший направил сообщение в СК по электронной почте.

Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.209 (мошенничество в особо крупном размере) УК.

В настоящее время подозреваемый отбывает наказание за ранее совершенное мошенничество. Запланировано проведение следственных действий с его участием. Расследование продолжается.-0-