Гомельчанин обвиняется в насилии над женщиной

4 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельский городской отдел Следственного комитета расследует преступление против половой неприкосновенности, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

"В конце августа 2018 года на проспекте Речицком в Гомеле мужчина в состоянии алкогольного опьянения напал на незнакомую женщину. Обвиняемый избил потерпевшую и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера", - рассказала Мария Кривоногова. С места преступления мужчина скрылся.

Личность обвиняемого установили спустя несколько месяцев. Им оказался 35-летний ранее судимый гомельчанин. Мужчина задержан и заключен под стражу. С его участием проводятся следственные действия.

Фото УСК по Гомельской области

По словам официального представителя, у следствия есть основания полагать, что обвиняемый может быть причастен к иным преступлениям против половой неприкосновенности. Всех, обладающих информацией о противоправной деятельности обвиняемого, просят обратиться в Гомельский городской отдел СК лично (улица Рабочая, 19 в Гомеле) или по телефонам: 59-57-25, (8044) 772-75-45. Анонимность гарантируют.-0-