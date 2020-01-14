Гомельчанин организовал интернет-магазин по продаже психотропов

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оперативники наркоконтроля Гомельской области пресекли деятельность интернет-магазина по продаже наркотиков, изъято 600 г альфа-PVP. Информацию об этом разместила в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Оперативники наркоконтроля УВД Гомельского облисполкома в конце декабря задержали четверых молодых людей. Дома у одного из них изъяли 550 г психотропа и все сопутствующие атрибуты: весы, изоленту, zip-пакеты. Остальной наркотик обнаружен в местах закладок на территории областного центра, Гомельского и Речицкого районов. При этом искать тайники там, где сбоили GPS-координаты, помогала служебная собака в/ч 5525 внутренних войск МВД.

Экспертиза показала, что изъятый порошок - особо опасное и не используемое в медицинских целях психотропное вещество альфа-PVP.

"По информации оперативников, организатором интернет-магазина стал 23-летний ранее не судимый гомельчанин. Он предложил своим товарищам заработать легкие деньги на продаже психотропов, - рассказала Ольга Чемоданова. - Крупную партию альфа-PVP молодые люди привезли самостоятельно из России. К процессу продаж подключили нанятых "минеров", которые делали закладки".

Материалы проверки переданы в Гомельский районный отдел Следственного комитета. Дана правовая оценка, возбуждено уголовное дело.

В прошлом году в Гомельской области из незаконного оборота изъято 2,2 кг психотропных веществ, в том числе почти 900 г альфа-PVP. Пресечена деятельность двух интернет-магазинов по продаже наркотиков.-0-