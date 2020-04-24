Гомельчанин организовал лабораторию по производству анаболиков

24 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники подразделений наркоконтроля МВД и УВД Гомельского облисполкома задержали 39-летнего гомельчанина, который организовал лабораторию для изготовления стероидов. Информацию об этом разместила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова в своем Telegram-канале, сообщает БЕЛТА.

Речь о стероидах - сильнодействующих веществах, используемых в основном при больших физических нагрузках. По месту жительства гомельчанина и в арендуемых помещениях изъято лабораторное оборудование, упаковки с таблетками и ампулами. "Предварительно известно, что задержанный отправлял их потребителям почтой как внутри страны, так и в Россию", - уточняется в сообщении.

Оперативники наркоконтроля устанавливают потребителей сильнодействующих веществ и каналы сбыта. Следователи возбудили уголовное дело.

МВД отмечает, что проблема использования в незаконном обороте стероидов становится все актуальнее. "Если раньше Беларусь являлась только страной-транзитом и рынком сбыта таких веществ, то сейчас стала страной-производителем для бытовой сети потребителей как внутри государства, так и за его пределами. Следует отметить, что применение допинговых препаратов вызывает нарушение гормональных функций и может привести ко многим серьезным заболеваниям и психическим расстройствам организма", - подчеркнула Ольга Чемоданова.-0-