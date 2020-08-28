Гомельчанин отправлял двух девушек за границу заниматься проституцией

28 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Возбуждены уголовные дела в отношении гомельчанина, который отправлял двух девушек за границу заниматься проституцией, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

В конце июня в Национальном аэропорту Минск оперативники управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми и ОМОН сняли с авиарейса Минск - Стамбул двух девушек 24 и 25 лет. Их планировал использовать для занятия проституцией за рубежом 39-летний гомельчанин. В тот же день мужчину задержали.

Милиционеры провели проверку. Следователи возбудили уголовные дела за вовлечение в занятие проституцией и за организацию и использование занятия проституцией, сопряженные с вывозом за пределы государства.

Как выяснилось, подозреваемый познакомился с девушками в 2019 году. Он снимал для них квартиру в Гомеле, делал дорогие подарки, водил в ночные клубы. Через некоторое время мужчина заявил, что девушки должны сами заработать деньги. Например, в качестве танцовщиц в КНР, где у него был знакомый хозяин отеля. Девушки согласились, однако в итоге за границей вынуждены были заниматься проституцией, так как денег на обратный путь не было.

"В общей сложности белоруски пробыли в Китае с мая 2019 года по февраль этого года. Все это время подозреваемый получал процент за их работу. За гонорар гомельчанин купил дорогую технику, одежду, квартиру и автомобиль", - рассказал Виталий Пристромов.

Когда девушки вернулись, он отправил их "на заработки" в Минск, где арендовал съемное жилье. Секс-рабыни работали через интернет под вымышленными данными и с телефонными номерами, оформленными на подставных людей.

После открытия границ для туристов гомельчанки должны были отправиться в Турцию. На этот раз за "товар" белорусский сутенер планировал получить от своего зарубежного коллеги почти $3 тыс.

"В 2010 году мужчину уже судили за вывоз белорусок за рубеж для занятия проституцией. В 2018 году он освободился", - уточнили в УВД.-0-